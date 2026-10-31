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sábado, 31 de octubre de 2026

Policiales de Chacabuco: Demorado en el centro - Situación violenta en un barrio

 


Esta tarde.

Demorado. Una persona de sexo masculino fue demorada por la Policía en la zona céntrica de Chacabuco. Al parecer, se encontró en poder del mismo algún tipo de droga. A raíz del festejo de Halloween y una actividad evangélica, hay mucha gente en este sector de la ciudad.



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Violencia. Una persona de sexo femenino de 48 años fue traslada por la Policía al Hospital, y una persona de sexo masculino de 69 años  fue trasladada a la Comisaría. Fue por una situación violenta que se registró en una vivienda ubicada en cercanías del barrio Ubaldo Martínez. Al parecer, hubo una discusión que luego derivó en violencia física. Las partes se denunciarían mutuamente 


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