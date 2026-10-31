Dos nuevos accidentes de tránsito en Chacabuco

Esta tarde.
Dos nuevos accidentes de tránsito se registraron esta tarde en Chacabuco.
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En el primero, participaron un auto Nissan y una ciclomotor Zanella. Una persona de sexo masculino resultó lesionada en la cabeza y requirió su trasladado al Hospital en ambulancia. Iba en la moto. Ocurrió en Andes y Dorrego. Esto sucedió a unas 4 cuadras del otro siniestro vial registrado esta tarde, en Máximo Gil y La Rioja.
Por otro lado, una persona que iba en moto recibió atención médica del SAME en Alsina y Belgrano, ante la plaza San Martín, tras caer al pavimento. No fue trasladado al Hospital.
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