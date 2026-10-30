En un barrio de Chacabuco.
Esta madrugada se dio un particular pedido de auxilio en un barrio de Chacabuco.
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|Servicio Profético
Una mujer llamó a la Policía para contarle a los agentes que a un joven familiar suyo que festejó el cumpleaños de 18 años los amigos le sacaron el celular y las zapatillas. Según la mujer se había tratado de un robo. El joven no estaba presente en el momento de la entrevista. ¿O habrá sido una jodita de cumpleaños de mal gusto? Ocurrió en el barrio Los Misioneros.
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