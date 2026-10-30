Policiales: Otra captura - Violencia de género - Incendios

Breves.
Captura. Un vecino compartió con Chacabuquero imágenes de cámaras de seguridad particular donde se ve como arriba a un lugar y luego escapa un ladrón de cables. El registro es de alrededor de las 3.20 de la mañana de este viernes. El ladrón se fue cuando el vecino salió a la calle alertado por los ruidos extraños que lo despertaron. Hay que tener en cuenta que el video de roba cables publicado esta mañana por Chacabuquero transcurre alrededor de las 3.50.
Volver a Chacabuquero.
Violencia. Este viernes se registró un nuevo caso de violencia de género en la ciudad. Una joven de 22 años fue amenazada a las puertas de la casa por la ex pareja. Entre ambos hay una medida judicial de no acercamiento (sigue).
|Servicio Profético
Incendios. En el anochecer de este viernes hubo un principio de incendio en un utilitario en Elguea Román entre Larrea y las vías del tren. También se incendió un vehículo en la ruta 51, cerca de Ayarza. En el primer caso actuaron los bomberos de Chacabuco y en el segundo, los de Rawson.
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