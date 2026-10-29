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jueves, 29 de octubre de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Urgente. 

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Margarita Ramona Cano y Edisto Domingo Vincente; Mauricio Andrés Paz; Juan Pedro Irrazabal y Olga Haydee Nicodemo.

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