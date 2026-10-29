Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

Orden alfabético.
El Juzgado de Faltas N°1 de Chacabuco ha publicado una lista de personas que deben presentarse en su sede de San Martín 81 primer piso, a la brevedad, de lunes a viernes de 8.30 a 11.00.
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|Brian Sosa, electricidad del automóvil
Lista por orden alfabético: Ángel Gustavo Aguilera, César Daniel Alcaraz Ibarra, Fátima Alderete, Tomás Andrada, Jesús Angelini, Alan Jesús Arce, Gustavo Gerardo Arce, Daiana Ballino, Renato Bergara Brunner, Jesica Burgueño, Ivo Bustos, Gustavo Cabral Ramoa, Santino Caloni, Pedro Carando, Facundo Nahuel Catarino, Lucas Matías Cauda, Ramón Ernesto Cerdán, Juan Daniel Condori, Lautaro Crisci, Claudio Décima, Judith Delaudo, Federico Díaz, Rafael Andrés Digiorgio, Braian Echeverría, Brian Jesús Espíndola, Damián Godoy, María Agustina González, Tomás González, Camila Carina Iaria, Laureano Lissarrague, Hugo Cristián López, José María Loroni, Valeria Lucero, Franco Martínez, Matías Miguel Mighella, Victoria Miglioranza, Michael Milione, Leandro José Millione, Claudio Adrián Morales, Mario Ramón Morales, Daiana María Moreno, Jorge Jesús Olasagarre, María Noel Orosco, Marcos Ramón Orome Olguín, Jaquín Emilio Ortega, Tomás Osorio, Milciades Pereyra Giménez, Martín Rubén Ponce, Máximo Valentín Quiroz, Cristopher Damián Romera, Ramiro Salamanca, Nicolás David Salerno, Facundo Savin, Marcos Segovia, Fabián Héctor Sereno, Estella Suárez, Jerónimo Teruzzi, Mariana Trotti, Jeremías Airton Vera, Walter Villanueva, Andrea Elisabet Villalba y Alexis Waelffler.
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