Algunas de las motos retenidas en Chacabuco tenían algo distinto

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de brindo un informe sobre el resultado del operativo de control del lunes
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Dos de ellas tenían algo distinto: escape libre). Asimismo, se labraron 35 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía y se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio o falta de casco (una de ellas por circular a contramano). Por último, se labró un acta de infracción por hablar por teléfono celular al conducir y llevar un enganche sobresaliente.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Todavía se habla de esto:
- Hallazgo en un inmueble abandonado de Chacabuco ante ruidos extraños
- Canta el Chaqueño Palavecino en un festival cerca de Chacabuco
- Mix: Arrancó la Expo - Queja por residuos - Pavimento - Agroecología en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Agredido en la zona céntrica de Chacabuco
- Accidente con una persona Hospitalizada en Chacabuco
- Video: "Todavía esperamos el arreglo de este camino de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Accidente nocturno en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario