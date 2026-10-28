Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 28 de octubre de 2026

Algunas de las motos retenidas en Chacabuco tenían algo distinto

Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de brindo un informe sobre el resultado del operativo de control del lunes 



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa, Electricidad del automotor

Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Dos de ellas tenían algo distinto: escape libre). Asimismo, se labraron 35 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía y se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio o falta de casco (una de ellas por circular a contramano). Por último, se labró un acta de infracción por hablar por teléfono celular al conducir y llevar un enganche sobresaliente.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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