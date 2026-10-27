Canta el Chaqueño Palavecino en un festival cerca de Chacabuco

Detalles.
El Chaqueño Palavecino vuelve a presentarse en un evento de la zona.
Volver a Chacabuquero.
Será el número de cierre del Festival Criollo que se desarrollará en la Sociedad Rural de Junín este fin de semana. Serán dos días dedicados a los caballos, las artesanías y la musica tradicional argentina. En ambas noches habrá recitales, pero el domingo se presentará el Chaqueño Palavecino. La entrega para los mayores de 12 años cuesta 30 mil pesos.
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