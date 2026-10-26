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lunes, 26 de octubre de 2026

Del Conurbano a Chacabuco por una misión

Para tener en cuenta.

Un de las parroquias de Chacabuco recibirá este martes a alumnos de un establecimiento educativo del Gran Buenos Aires.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa electricidad del automóvil Chacabuco
Brian Sosa, electricista del automotor

Se trata de la Parroquia de los Santos Arcángeles que abre sus puertas a 35 estudiantes del Colegio "San Cayetano" de Villa Adelina, partido de San Isidro. Los mismos realizarán en Chacabuco una misión desde el 26 al 30 de octubre de 2026. Estarán identificados.

Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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