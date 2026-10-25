Violento accidente en uno de los accesos a Chacabuco

Madrugada húmeda.
Esta madrugada se reportó un accidente de tránsito en uno los accesos a Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
Participaron una camioneta Toyota Hilux y una moto Honda Wave 110. El rodado de menor porte chocó con el otro vehículo. La Policía y el SAME fueron convocados ante la emergencia. El conductor de la moto fue traslado al Hospital en ambulancia. Ocurrió en inmediaciones de Juan XXIII y Callao. En esta intersección hay semáforos (sigue).
Por otro lado, minutos antes de la 1.00 de la madrugada un motociclista cayó de su moto en inmediaciones de acceso Hipólito Yrigoyen y Cadelago.
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