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domingo, 25 de octubre de 2026

Violento accidente en uno de los accesos a Chacabuco

 


Madrugada húmeda.

Esta madrugada se reportó un accidente de tránsito en uno los accesos a Chacabuco.



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Participaron una camioneta Toyota Hilux y una moto Honda Wave 110. El rodado de menor porte chocó con el otro vehículo. La Policía  y el SAME fueron convocados ante la emergencia. El conductor de la moto fue traslado al Hospital en ambulancia. Ocurrió en inmediaciones de Juan XXIII y Callao. En esta intersección hay semáforos (sigue).

Por otro lado, minutos antes de la 1.00 de la madrugada un motociclista cayó de su moto en inmediaciones de acceso Hipólito Yrigoyen y Cadelago.

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