Golía: "Felicitaciones a nuestro querido presidente Lula"

Comunicado desde Chacabuco.
El intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, se expresó hace minutos sobre las elecciones de segunda vuelta en Brasil y felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al pueblo brasileño.
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“Felicitaciones a nuestro querido presidente de Brasil, Lula da Silva, y a todo el pueblo hermano. La historia, la trayectoria, la coherencia, la gestión realizada, la empatía por el otro, la justicia social y un proyecto productivo. El amor y el respeto le ganaron a la difamación, los insultos y la violencia”, manifestó el jefe comunal en un comunicado emitido por la Municipalidad de Chacabuco.
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