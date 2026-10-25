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domingo, 25 de octubre de 2026

Madre de Chacabuco pide ayuda para su hijo lesionado

 


Situación.

Una vecina se comunicó con Chacabuco para pedir ayuda para su hijo lesionado.



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El corte perfecto Chacabuco
Oferta de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

Se llama Micaela Chilano. Su hijo Nicolás  Echeverría sufrió una rotura de ligamentos y meniscos de una pierna jugando al fútbol. Por esto organiza una pollada para solventar gastos de una cirugía. El retiro se realizará el 22 de noviembre de 12:00 a 13:30 en Máximo Gil y Vélez Sarsfield, en lo de Navarro, en Chacabuco, siendo necesario llevar bandeja. El valor es de $20.000 y las reservas o contactos se pueden realizar al número 2352525554 o a través del alias echeverrianico. 

Noche de Adoración en Chacabuco
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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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