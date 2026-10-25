Madre de Chacabuco pide ayuda para su hijo lesionado

Situación.
Una vecina se comunicó con Chacabuco para pedir ayuda para su hijo lesionado.
Volver a Chacabuquero.
Se llama Micaela Chilano. Su hijo Nicolás Echeverría sufrió una rotura de ligamentos y meniscos de una pierna jugando al fútbol. Por esto organiza una pollada para solventar gastos de una cirugía. El retiro se realizará el 22 de noviembre de 12:00 a 13:30 en Máximo Gil y Vélez Sarsfield, en lo de Navarro, en Chacabuco, siendo necesario llevar bandeja. El valor es de $20.000 y las reservas o contactos se pueden realizar al número 2352525554 o a través del alias echeverrianico.
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