Barrios de Chacabuco afectados por el corte de agua

Para tener en cuenta.
Se recuerda a la población los barrios afectados por el corte programado de agua corriente este sábado.
Volver a Chacabuquero.
|Tarot para eventos de Chacabuco
Pozo Nº 16: Junín y Cadelago (Espacio libre Bº Néstor Kirchner). Pozo Nº 8: Entre Ríos y Olavarría (Plaza General Paz). Pozo Nº 12: B. de Irigoyen (Barrio Parque Chacabuco). Pozo Nº 19: Acceso Hipólito Yrigoyen al 1000 (Planta Coca Cola). Pozo Nº 20: Moreno y Aloe. Pozo Nº 27: Entre Ríos y Cano. Se realizará una reparación.
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