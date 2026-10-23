Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 23 de octubre de 2026

Barrios de Chacabuco afectados por el corte de agua

 


Para tener en cuenta.

Se recuerda a la población los barrios afectados por el corte programado de agua corriente este sábado.



Volver a Chacabuquero.

Tarot para eventos de Chacabuco

Pozo Nº 16: Junín y Cadelago (Espacio libre Bº Néstor Kirchner). Pozo Nº 8: Entre Ríos y Olavarría (Plaza General Paz). Pozo Nº 12: B. de Irigoyen (Barrio Parque Chacabuco). Pozo Nº 19: Acceso Hipólito Yrigoyen al 1000 (Planta Coca Cola). Pozo Nº 20: Moreno y Aloe. Pozo Nº 27: Entre Ríos y Cano. Se realizará una reparación.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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