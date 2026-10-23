Mix: Más medallas para Chacabuco - Expo Educativa - Moratoria

Breves.
Medallas. Más medallas para la delegación de Chacabuco en la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. En Fútbol Tenis, categoría Sub-18, Valentino y Mateo Vidaurre obtuvieron la medalla de bronce, tras vencer a Quilmes. Por su parte, Aníbal Lavagnino también se subió al podio al conseguir la medalla de bronce en natación masculina, categoría Adultos Mayores, en la prueba de 200 metros libres. En Ajedrez, Melina Miranda obtuvo la medalla de plata.
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Expo. Los días 27, 28 y 29 de octubre se realizará la Expo Educativa 2026 en el Centro Universitario Chacabuco, con el objetivo de acercar a los estudiantes y a la comunidad las distintas propuestas de formación académica y profesional. El martes 27 tendrá lugar la Expo Educativa UBA, con la presencia de autoridades de la Universidad de Buenos Aires, entre ellas el Lic. Emiliano M. Cagnacci, subsecretario de Gestión Académica del CBC, y Axel Sasha Santos, presidente de la FUBA. Participarán representantes de las facultades de Medicina, Ingeniería, Derecho, Psicología, Odontología, Ciencias Económicas, Farmacia y Bioquímica, y Ciencias Sociales.
Moratoria. La Municipalidad de Chacabuco anunció una moratoria para obligaciones vencidas al 30 de junio de 2026 y plazo de adhesión hasta el 31 de diciembre de 2026— que abarca los principales tributos locales: Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Cementerio, Patentes de vehículos municipalizados, Tasa por Servicios Generales Urbanos (incluyendo ABL y Servicios Sanitarios).
El esquema diseñado por la Secretaría de Hacienda y aprobado por el cuerpo deliberativo ofrece incentivos escalonados según la capacidad de pago del vecino, donde se condona hasta el 80% de los intereses, una opción para quienes busquen sanear definitivamente su situación de manera inmediata, y con planes cortos de hasta 3 cuotas con una condonación del 70% de los intereses y sin interés de financiación.
También, los contribuyentes dispondrán de planes intermedios de hasta 6 cuotas con una condonación del 40% de los intereses, y planes extendidos hasta 18 cuotas con una condonación del 20% de los intereses, con una financiación a tasa fija sobre saldos del 2% mensual bajo sistema francés y débito automático obligatorio
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