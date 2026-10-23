Conflicto entre un remisero y una pasajera en Chacabuco

Intervino la Policia.
Esta húmeda madrugada se registró un conflicto entre el chofer de un remís y una pasajera, en el que tuvo que intervenir la policía de Chacabuco.
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El conductor del rodado llamó a la fuerza de seguridad porque la mujer se negaba a pagarle la tarifa del viaje realizado. Luego de una ardua negociación, se acordó lo siguiente: el novio de la pasajera se haría cargo de abonar el servicio, aunque no en el momento, sino en las próximas horas, ya que ninguno contaba con dinero para afrontar el pago. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, en las inmediaciones de Coronel Suárez y Pinto.
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