Auxiliaron a una joven de otra ciudad en la ruta

Agradecimiento.
Una mujer de otra ciudad agradeció publicamente a una fuerza policial de Chacabuco por auxiliar a su hija que estaba atravesando un momento complicado en una ruta que atraviesa el partido.
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Ocurrió que la hija de mujer oriunda de Suipacha tomó por error en Chivilcoy un colectivo que iba hacia Chacabuco en lugar de hacia su ciudad. Según la mujer, esto fue así porque el acompañante del chófer le dijo que el transporte de pasajeros iba hacia Suipacha. La cuestión es que al darse cuenta que no conocía el paisaje que veía a través de las ventanilla, la joven se dió cuenta de la equivocacion y se bajó en la ruta 30, en medio de la nada. Un móvil de la Patrulla Rural advirtió la presencia de la joven y la auxilió. La trasladó hasta la garita de Palermón Huergo para que pudiera regresar a su ciudad y llamó a la madre para darle todos detalles (sigue).
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La mujer agradeció especialmente al agente de la Patrulla Rural, al cual identificó como Pablo.
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