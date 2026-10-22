No entendieron que el Día de la Madre ya pasó y los multaron en Chacabuco

Detalles.
La semana pasada la Municipalidad y el Concejo Deliberante permitieron estacionar sobre la ciclovía para facilitar las compras por el Día de la Madre en Chacabuco.
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Al parecer, algunos conductores no entendieron que la medida era solamente por 48 horas. La Subsecretaría de Tránsito informó que se labraron 18 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, una por girar a la izquierda y una por cruzar el semáforo en rojo. Asimismo, se retuvo una motocicleta por circular sin la documentación reglamentaria, tres licencias de conducir por circular sin casco y se procedió al secuestro de un equino que se encontraba suelto en la vía pública, sobre la calle Acc. Juan XXIII y calle 838.
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