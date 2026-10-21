Motociclista accidentada en Chacabuco

Esta tarde.
La conductora de una moto sufrió un accidente de tránsito esta tarde en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue trasladada en ambulancia al hospital. al parecer no hubo ningún otro vehículo involucrado en el siniestro Vial. La motociclista tendría 20 años y sería de apellido Lamadrid. Ocurrió en Alem y Pueyrredón. La Policía fue lugar pero la accidentada ya había sido llevada en nosocomio y la moto no estaba allí.
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