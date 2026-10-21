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miércoles, 21 de octubre de 2026

Motociclista accidentada en Chacabuco

 


Esta tarde.

La conductora de una moto sufrió un accidente de tránsito esta tarde en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Fue trasladada en ambulancia al hospital. al parecer no hubo ningún otro vehículo involucrado en el siniestro Vial. La motociclista tendría 20 años y sería de apellido Lamadrid. Ocurrió en Alem y Pueyrredón. La Policía fue lugar pero la accidentada ya había sido llevada en nosocomio y la moto no estaba allí.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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