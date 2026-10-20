Ediles de Chacabuco participaron en un encuentro provincial de la Libertad Avanza

Comunicado.
Militantes de Chacabuco estuvieron presentes en Avellaneda donde se realizó el Primer Encuentro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza,
Volver a Chacabuquero.
El diputado nacional Sebastián Pareja juntó a más de 400 concejales de toda la provincia de Buenos Aires. Los ediles de la Cuarta Sección estuvieron presentes acompañados por el coordinador Gustavo Bories.
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