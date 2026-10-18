Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Rubén
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- Martín Rubén Montoya "Tincho". Falleció a los 42 años. Casa de duelo: Rocha 23. Sepelio a las 12.00.
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