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viernes, 16 de octubre de 2026

Detenidos por un robo en Chacabuco

 


Este viernes.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a dos personas acusadas de cometer un robo en Chacabuco.



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Presente chocolate artesanal de Chacabuco
Presente' Chocolate Artesanal de Chacabuco

Se trata de un masculino de 34 años y una mujer de 28 oriundos de Arrecifes. Fueron atrapados en Moreno, cuando terminaban de comprar un auto. Tambien fueron secuestrados 13.500 dólares y 112.0000 pesos en efectivo, y un reloj.  Están acusados de asaltar en su casa a una mujer de 74 años el miércoles. Este hecho delictivo sucedió en Miguel Gil entre Mendoza y La Rioja. Había trascendió que el botín ascendió a 17.600 dólares y 130.000 pesos. Previamente se había realizado un allanamiento en Arrecifes en donde fue secuestrado un auto y otros 2.300 dólares. Además se demoró a quien habría conducido el rodado desde Chacabuco a Arrecifes, en la huída (sigue).

el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto

La mujer fue trasladada a la Subcomisaría de OHiggins, dónde permanecerá hasta que tenga que declarar ante la Justicia. El varón quedó en la Comisaría 

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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