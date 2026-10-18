Una persona fue hospitalizada

Amanecer. Se adjuntó el informe de Tránsito de la madrugada.
Esta mañana ingresó al Hospital un joven de 21 años con una lesión.
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Esta situación estaría relacionada con una alerta que indicaba que en inmediaciones del paso a nivel de la calle San Juan se había registrado una pelea. La Policía inició una investigación para saber si el lesionado realizaría una denuncia, porque se habría tratado de una fractura (Sigue).
Tránsito. Móviles y motos de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco en recorrido por distintos puntos de la ciudad retuvieron tres motocicletas por circular sus conductores en estado de alcoholemia positivo. En Juan XXlll y calle 649, dónde se procede a la retención de dos automóviles por circular sin documentación reglamentaria. Se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio. En Ruta 7 y calle Villegas (frente a los tubos) dónde se retuvo un automóvil por circular sin documentación reglamentaria y enganche sobresaliente. En acceso Yrigoyen y San Isidro Labrador dónde se procede a la retención de cuatro automóviles con sus respectivas licencias de conducir por circular sus conductores en estado de alcoholemia positivo. Se realiza operativo dinámico donde se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de luces, casco y chapa patente con sus escapes antirreglamentarios realizando cortes y ruidos molestos una de ellas sobre Av Arenales y Av Miguel Gil la otra sobre calle Arce inmediaciones Acc Elguea Roman.
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