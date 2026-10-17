Video: ¿Cuántos dólares fueron secuestrados por el asalto en Chacabuco?

Avance de la causa .
Con el paso de las horas se conocieron más detalles sobre el procedimiento de la Policia de la provincia de Buenos Aires realizados por un asalto en Chacabuco.
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|Detenidos en Moreno y dólares
Por ejemplo, se supo que sobre el hombre y la mujer detenidos en Moreno pesaba un pedido de captura por robo en banda emitido por un Juzgado de San Nicolás en septiembre. También se aclaró que el masculino aprendido en Arrecifes enfrenta cargos por encubrimiento. En esa ciudad fue secuestrado un VW Gol y en Moreno un VW Passat (sigue).
|Chanchería "El corte perfecto
Lo que no queda claro es cuántos dólares fueron secuestrados. En un comunicado difundido el viernes por la noche se dijo que en Arrecifes se encontraron 2.300 dólares y en Moreno, 13.500. Sin embargo, en el parte oficial dado a conocer en la madrugada de este sábado figura que sólo en Moreno fueron secuestrados 11.200 dólares.
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