Cayeron más borrachines en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que en los operativos de la madrugada se secuestraron 8 autos y 2 motos porque sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia. También se retuvo la licencia de conducir.
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|Chanchería "El corte perfecto
También fueron retenidas dos licencias de conducir a motociclistas que circulaban sin casco y una motocicleta porque la licencia no habilitada al conductor a usar un rodado con esa cilindrada.
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