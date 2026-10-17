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sábado, 17 de octubre de 2026

Cayeron más borrachines en Chacabuco

Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que en los operativos de la madrugada se secuestraron 8 autos y 2 motos porque sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia. También se retuvo la licencia de conducir.



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Chanchería "El corte perfecto

También fueron retenidas dos licencias de conducir a motociclistas que circulaban sin casco y una motocicleta porque la licencia no habilitada al conductor a usar un rodado con esa cilindrada.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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