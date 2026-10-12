Trágica muerte en una ciudad de la zona

A 110 kilómetros de Chacabuco.
Una persona falleció de manera trágica este lunes en una localidad ubicada a unos 110 kilómetros de Chacabuco.
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Se trató de un trabajador que fue aplastado por maíz dentro de un silo. Al parecer, mientras estaba en la estructura se abrió una boquilla a través de la cual comenzó a caer el cereal. Los bomberos voluntarios lograron rescatar al operario pero tras realizar maniobras de Reanimación Cardio Respiratorias y el traslado al Hospital, se declaró que estaba muerto. Se inició un sumario por Homicidio Culposo. Ocurrió en Roberts, partido de Lincoln. La planta de silos está ubicada en el predio de la estación de trenes de esta localidad.
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