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domingo, 11 de octubre de 2026

Detectaron borrachos al volante y algo más en Chacabuco

 



Detalles.

Durante las jornadas del viernes y sábado, se llevó a cabo un operativo dinámico de prevención y control vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Las tareas contaron con el despliegue y recorrido permanente de móviles y motocicletas del área de Tránsito.



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martu joyas Chacabuco
Martu Joyas

Entre los controles destacados, se instaló un puesto de control de alcoholemia en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Cerrito, donde se procedió a la retención de dos automóviles cuyos conductores dieron resultado positivo (sigue).

Nadia Barraza Bella Chicha
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En materia de documentación y conductas de riesgo, se labraron diversas infracciones que derivaron en la retención de licencias y vehículos. En este sentido, se retuvieron dos licencias de conducir por circular a contramano, una por encontrarse vencida y tres por circular sin el seguro obligatorio correspondiente e incurrir en la falta de casco. Asimismo, se retuvo un automóvil por circular con la licencia vencida y otro por falta total de documentación reglamentaria. Respecto a los motovehículos, se secuestraron cinco motocicletas por transitar sin la documentación exigida y sin casco, destacándose que una de ellas era conducida por un menor de 14 años (sigue).

El corte perfecto cerdo pollo
"El Corte Perfecto", Chacabuco

Por otra parte, se intervino activamente ante vehículos en estado de abandono en la vía pública. Sobre la calle Pellegrini entre San Martín y Pueyrredón se labró un acta de intimación, mientras que sobre la Av. Garay, frente al Cementerio municipal, se procedió a la retención efectiva de un automóvil abandonado. En cuanto al ordenamiento vial, el personal confeccionó 14 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, 7 por realizar giros prohibidos a la izquierda y 4 por estacionar en doble fila en lugares no permitidos.

Finalmente, el operativo incluyó la presencia fija de móviles y personal en accesos y espacios públicos. Se apostaron unidades sobre la Ruta 7, a la altura del Km 203 (sector "Los Tubos") y en el Km 204 (entre Moreno y Alberdi). A su vez, inspectores de tránsito mantuvieron guardia permanente en las garitas de la Plaza Cinco de Agosto, Plaza Belgrano, Plaza General Paz y la Plazoleta del Correo (calle Necochea), complementando las tareas con patrullajes de prevención a lo largo del Acceso Juan XXIII y en toda la zona céntrica.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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