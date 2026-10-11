Jóvenes libertarios de Chacabuco de viaje

Nota pedida.
En la jornada del día de ayer, un grupo de jóvenes representantes de La Libertad Avanza Chacabuco viajó a la ciudad de Morón para formar parte del Congreso de la Juventud.
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El encuentro contó con la presencia del coordinador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, junto a los coordinadores de la juventud provincial y nacional, Sebastián Acuña, Rocío Gómez y Shariff Menem, quienes acompañaron el desarrollo del evento y dialogaron con la juventud de los distintos distritos bonaerenses.
Firma: La Libertad Avanza Chacabuco
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