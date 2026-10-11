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domingo, 11 de octubre de 2026

Jóvenes libertarios de Chacabuco de viaje

 


Nota pedida.

En la jornada del día de ayer, un grupo de jóvenes representantes de La Libertad Avanza Chacabuco viajó a la ciudad de Morón para formar parte del Congreso de la Juventud.



Volver a Chacabuquero.

Nadia Barraza Bella Chicha
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El encuentro contó con la presencia del coordinador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, junto a los coordinadores de la juventud provincial y nacional, Sebastián Acuña, Rocío Gómez y Shariff Menem, quienes acompañaron el desarrollo del evento y dialogaron con la juventud de los distintos distritos bonaerenses.

Firma: La Libertad Avanza Chacabuco

martu joyas Chacabuco
Martu Joyas, en el Día de la Madre

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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