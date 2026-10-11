Incidente en un barrio de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registró un incidente que demandó la presencia de varios móviles policiales en un barrio.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un conflicto familiar entre dos femeninas en un domicilio particular. Una de ellas, de 38 años, fue trasladada al Hospital municipal en ambulancia.Al parecer, sufrió una crisis nerviosa. Ocurrió en inmediaciones del barrio La Construcción (sigue).
También hubo otros incidentes, como un altercado en el que participaron varias personas en la zona céntrica, y el tradicional pelotón de motos que genera ruidos molestos por los distintos lugares por los que pasa.
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