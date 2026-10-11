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domingo, 11 de octubre de 2026

Incidente en un barrio de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un incidente que demandó la presencia de varios móviles policiales en un barrio.



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El corte perfecto cerdo pollo
"El Corte Perfecto", Chacabuco

Hubo un conflicto familiar entre dos femeninas en un domicilio particular. Una de ellas, de 38 años, fue trasladada al Hospital municipal en ambulancia.Al parecer, sufrió una crisis nerviosa. Ocurrió en inmediaciones del barrio La Construcción (sigue). 

martu joyas Chacabuco
Martu Joyas

También hubo otros incidentes, como un altercado en el que participaron varias personas en la zona céntrica, y el tradicional pelotón de motos que genera ruidos molestos por los distintos lugares por los que pasa.

Nadia Barraza Bella Chicha
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