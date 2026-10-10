Queja: "Reclamo desde hace meses y no obtengo respuesta"

Nota pedida.
Por favor, necesito que publicar esto, ya que vengo haciendo el reclamo hace varios meses y no recibo ninguna devolución de parte del Municipio de Chacabuco ni del Corralon Municipal
Volver a Chacabuquero.
Es una cuadra para la que estoy pidiendo que se coloque piedra y luminarias en la esquina, desde Lynch y Domínguez.
Firma: Carolina
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