Mujer agredida en las afueras de Chacabuco

Pidió auxilio.
Una mujer pidió auxilio en medio de la húmeda madrugada de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una vecina de 45 años que llamó a la Policía alegando que un masculino la había agredido y ella se encontraba en una vivienda ubicada cerca de la ruta 7. Presentó una lesión en el rostro y debió ser trasladada en patrullero al Hospital municipal. El acusado se había marchado del lugar momentos antes del arribo de los agentes de la fuerza de seguridad.
Choque. Esta situación ocurrió al mismo tiempo que un vehículo tipo SUV chocó con un poste de teléfonos en el acceso Juan XXIII entre Paso y Artigas. Al parecer, solamente se registraron daños materiales.
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