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viernes, 9 de octubre de 2026

Dieron a conocer la cantidad de nuevos comercios en Chacabuco

 


Oficial.

La Municipalidad de Chacabuco informó la cantidad de nuevas habilitaciones comerciales se concretaron durante el mes de septiembre. Corresponden a distintos rubros de actividades económicas.



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El informe fue presentado esta tarde por Walter Arozamena, director de Habilitaciones, quien detalló que los trámites realizados abarcan actividades comerciales, profesionales, de servicios, distribución y elaboración de alimentos. Hubo ocho nuevas habilitaciones comerciales y dos regularizaciones

Entre los rubros habilitados y regularizados se encuentran: vinoteca; verdulería y almacén; consultorios médicos; servicio técnico y venta de accesorios; distribuidora de alimentos; venta al por menor de indumentaria y calzado; verdulería y anexos; y elaboración de productos farináceos, galletitas y afines.

Estas gestiones forman parte de los trámites que se llevan adelante desde el área municipal de Habilitaciones para acompañar el desarrollo de las actividades comerciales y promover la regularización de los establecimientos en la ciudad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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