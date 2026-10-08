Video: Quieren identificar al ladron de Chacabuco

Ayuda.
Los dueños de la camioneta acusan al sujeto que se ve en el video de robarles herramientas el 7 de octubre de 2026 por la noche, en inmediaciones de Garay y Azcuénaga de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Si alguien tiene un dato, que llame al 911.
Volver a Chacabuquero.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Entregaron boletos y escrituras del Plan Familia Propietaria en Chacabuco
- Una mala noticia para el ex intendente Victor Aiola
- Kicillof: “La mejor manera de cuidar la escuela pública es junto a los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa”
- Un demorado en un barrio de Chacabuco
- Asalto en un barrio privado de una ciudad de la zona
- Falleció una vecina de Chacabuco que fue noticia
- Volvieron a atentar contra esta entidad de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Juana de Chacabuco sigue en carrera Popstars
Todavía se habla de esto:
- Problemas en la ruta 7 a la altura de Chacabuco
- Cronograma completo de la Fiesta del Caballo de Bragado
- Registro de lluvia en Chacabuco y problemas en la autopista
- Importante donación de un benefactor para Chacabuco
- El Municipio de Chacabuco lanzó un plan para regularizar construcciones no declaradas
- Conflicto entre mujeres y daños en una vivienda de Chacabuco
- Feria, encuentros y festejos en Chacabuco este fin de semana
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Ciclista de Chacabuco destacado en Juegos en el exterior
- Vecinos de Chacabuco convocados por el Instituto de la Vivienda
- Secuestraron un camión por una falta en Chacabuco y algo más
- Robo en una vivienda de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario