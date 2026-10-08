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jueves, 8 de octubre de 2026

Video: Quieren identificar al ladron de Chacabuco

Ayuda.

Los dueños de la camioneta acusan al sujeto que se ve en el video de robarles herramientas el 7 de octubre de 2026 por la noche, en inmediaciones de Garay y Azcuénaga de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Si alguien tiene un dato, que llame al 911.



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