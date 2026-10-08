Entregaron boletos y escrituras del Plan Familia Propietaria en Chacabuco

En un CIC.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de entrega de 35 escrituras de regularización dominial y 53 boletos de compra-venta, en el marco del plan “Familia Propietaria”, correspondiente a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.
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En la jornada, llevada adelante en el CIC Los Pioneros, se hicieron presentes el Director de Acciones Escriturarias de la Provincia, Dr. Ariel Trovero; el Director Provincial de Producción de Hábitat, Andrés Quintana; la Directora de Seguimiento de Producción de Hábitat, Agustina Mariano; además del Secretario de Gobierno, Javier Estévez y la Directora de Casa de Tierras de Chacabuco, Romina Barbetta.
“Uno ve cómo va avanzando todo este sector desde la compra de la quinta, y eso es una gran alegría. Esos son sueños, que uno imagina, que proyecta, y después se ven las viviendas ya construídas, y el tendido eléctrico, las cloacas, el agua, y espacios verdes, y eso tiene que ver con la sociedad dinámica que queremos. Tenemos como Estado el desafío de renovarse permanentemente, con los recursos que tenemos. Por eso hoy concretar este ciclo de lo que alguna vez pensamos, desde la compra de la quinta hasta llegar con las escrituras y los boletos, significa que vamos completando ese ciclo de la seguridad jurídica”, expresó Golía en su alocución.
El Intendente, además, resaltó la compra de dos quintas y media en el Programa “Chacabuco para Todos II” e informó que el Municipio avanza en la compra de otras dos quintas. “para que cada uno de los habitantes de Chacbauco tenga la posibilidad de soñar y así avanzar”. “A veces vemos pibes que no tienen sueños, expectativas, proyectos de vida, es algo muy doloroso. Eso se contrarresta con acciones. Hoy la sociedad tiene grandes problemas de consumos problemáticos, salud mental, muchos problemas que vemos a diario. Aún en las dificultades que tenemos, queremos ofrecer ese proyecto de vida”, finalizó Golía.
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