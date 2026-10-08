Volvieron a atentar contra esta entidad de Chacabuco

De noche.
Esta madrugada una entidad deportiva de Chacabuco volvió a ser objeto de delincuentes.
Volver a Chacabuquero.
Estuvo en el lugar personal de la policía y de una empresa de seguridad privada porque se activó la alarma. Un representante de la comisión colectiva constató que alguien buscó ingresar por la fuerza al sector de la Cantina. En principio, solamente hubo daños en los candados. La entidad es el Club Huracán y esta situación se registró en el predio deportivo ubicado en Frondizi y Castelli.
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