Feria, encuentros y festejos en Chacabuco este fin de semana

Agenda.
Este fin de semana tendrán lugar en la ciudad de Chacabuco distintas actividades abiertas al público.
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La Feria Producir en la plaza San Martín de Chacabuco se llevará a cabo el domingo 11 y el lunes 12 de octubre de 2026 desde las 10.00. Habrá puestos de emprendedores, artesanos, juegos y otras atracciones. Se podrá usar la tarjeta "Fortalecer" o acogerse a los beneficios de "Mercados Bonaerenses" con la CuentaDNI. Organiza la Dirección de Desarrollo Agrario de la Municipalidad de Chacabuco.
La Colectividad boliviana de Chacabuco, "Simón Bolívar de Chacabuco", festeja su 12° aniversario este sábado 10 de octubre de 2026. El evento se llevará a cabo en Andrés de Vera 900 desde las 11:00. Habrá comidas tipicas. A las 12:00 p.m. Comienza la actividad deportiva. Juega el Club Bolívar con la Colectividad Boliviana. A la 1:00 p.m. Juega la Colectividad de Chivilcoy con Organizadores Departamental. A l as 3:00 p.m. Acto principal y danza folclórica.
El domingo se desarrollará un encuentro multimarcas en el Circuito Los Sauces, ubicado en ruta 30 y Las Heras desde las 10.00. Los expositores entran gratis. El público mayor a los 12 años paga entrada. Habrá cantina, comida, sorteos y sorpresas. El evento se llama Chaca Streets Wheels.
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