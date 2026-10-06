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martes, 6 de octubre de 2026

Demorado por la policía en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

La Policía demoró a un sujeto en la noche de este martes en un barrio de Chacabuco.



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El sujeto de 40 años fue hallado merodeando viviendas. De hecho, una persona habría alegado que estaba caminando por los techos, bajo la influencia de drogas y con un arma blanca. Un vecino del lugar sufrió una lesión cortante en una mano. Ocurrió en Fuerza Aérea entre Cervantes y Mitre.


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