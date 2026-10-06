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martes, 6 de octubre de 2026

Vecina: "Agradezco a la jueza de faltas de Chacabuco"

 


Se había quejado.

Una vecina que se había quejado por el secuestro de su moto se comunicó con Chacabuquero para agradecer a la Jueza de Faltas, Silvia Lorezo.



Volver a Chacabuquero.

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"Le llevé el 08 firmado, porque no tenía nada mal en los papeles, se lo entregué, me liberó la moto y  ya me la entregaron", comentó Sandra Celuro.

Se trata de vecina a la que personal de Tránsito le retuvo la moto cuando era guiada por su pareja, en Lamadrid y San Lorenzo. Se quejó del procedimiento y de la actitud de la Policia por ka colaboración que prestó en el mismo.

Nota relacionada: Queja: "Me sacaron la moto, no me dieron el acta y la Policía me cerró la puerta en la cara"


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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