Vecina: "Agradezco a la jueza de faltas de Chacabuco"

Se había quejado.
Una vecina que se había quejado por el secuestro de su moto se comunicó con Chacabuquero para agradecer a la Jueza de Faltas, Silvia Lorezo.
Volver a Chacabuquero.
"Le llevé el 08 firmado, porque no tenía nada mal en los papeles, se lo entregué, me liberó la moto y ya me la entregaron", comentó Sandra Celuro.
Se trata de vecina a la que personal de Tránsito le retuvo la moto cuando era guiada por su pareja, en Lamadrid y San Lorenzo. Se quejó del procedimiento y de la actitud de la Policia por ka colaboración que prestó en el mismo.
Nota relacionada: Queja: "Me sacaron la moto, no me dieron el acta y la Policía me cerró la puerta en la cara"
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