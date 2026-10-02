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viernes, 2 de octubre de 2026

Video: Vecino de Chacabuco contó que encontró un intruso en su casa

 


Exposición.

Un vecino le contó a Chacabuquero que encontró un intruso en su casa.



Volver a Chacabuquero.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

Video grabado en el lugar.

Según el vecino, la situación se dio en el barrio Ubaldo Martínez, en la tarde del jueves. Se habia acostado a dormir tras regresar del trabajo y escuchó ruidos. Fue a ver y encontró a un sujeto al que dijo no conocer, en la vivienda, tratando de llevarse sus pertenencias.

"Llego de trabajar -dijo-. Me acosté 5 minutos y empecé a escuchar ruidos me levante muy despacio y lo encontré robando dentro de mi cas. Forcejeamos hasta que logré sacarle el cuchillo y mis cosas".

Según el vecino, llamó a la Policía y les entregó al intruso.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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