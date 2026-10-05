Dos demorados de Chacabuco en otro distrito

Situación
Dos personas de sexo masculino de Chacabuco fueron demoradas en otro distrito.
Volver a Chacabuquero.
Circulaban en una moto Rouse 200 negra con pedido de secuestro por hurto en Morón, según la información policial disponible. Los vecinos fueron interceptados en la ruta 5 por efectivos de la Patrulla Rural de Alberti. Se los acusó de encubrimiento.
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