Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 4 de octubre de 2026

Auto accidentado en la noche de Chacabuco

 


Despistado.

Un automóvil terminó sobre una alcantarilla esta madrugada de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El.corte perfecto cerdo pollo
Ofertas de "El corte perfecto" de Chacabuco

El rodado estuvo a metros de incrustarse en la cuenta de una calle de un barrio de la ciudad. En principio se pensó que se trataba de un accidente vial convencional pero trascendió que el rodado venía escapando de un control de Tránsito. No hubo lesionados. Ocurrió en Soler y Pueyrredón.

También hubo muchas motos corriendo picadas en el acceso Juan XXIIII, y en diferentes sectores de la ruta 7.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)