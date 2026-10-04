Auto accidentado en la noche de Chacabuco

Despistado.
Un automóvil terminó sobre una alcantarilla esta madrugada de Chacabuco.
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El rodado estuvo a metros de incrustarse en la cuenta de una calle de un barrio de la ciudad. En principio se pensó que se trataba de un accidente vial convencional pero trascendió que el rodado venía escapando de un control de Tránsito. No hubo lesionados. Ocurrió en Soler y Pueyrredón.
También hubo muchas motos corriendo picadas en el acceso Juan XXIIII, y en diferentes sectores de la ruta 7.
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