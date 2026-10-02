Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 2 de octubre de 2026

Hospital de Chacabuco: Menor con síntomas de meningitis

 


Comunicado 

La Secretaría de Salud informa que, en el día de la fecha, ingresó al Servicio de Pediatría un paciente de 3 años con sospecha de meningitis bacteriana.



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Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

Ante la sospecha diagnóstica, el equipo de salud actuó de inmediato, implementando las medidas correspondientes, iniciando el tratamiento indicado y realizando la derivación a un centro de mayor complejidad. Asimismo, se realizó la profilaxis correspondiente a los contactos familiares y del jardín de infantes que la requerían. Se recuerda a las familias que, ante fiebre, vómitos, aparición de manchas en la piel u otros signos de alarma, deben consultar sin demora en la guardia pediátrica.

Firma: Secretaría de Salud · Municipalidad de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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