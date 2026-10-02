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viernes, 2 de octubre de 2026

Acuerdo en Chacabuco: Bonos y aumento para los municipales

 

Detalles de la paritaria 

luego de varias semanas de idas y vueltas este viernes se reunió la comisión de relaciones laborales de la municipalidad y hubo acuerdo para el aumento de los empleados de la comuna hasta la finalización del 2026. 



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Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

La reunión se llevó a cabo en la casa de la cultura y contó con la presencia de representantes de la Asociación Trabajadores del Estado y el Sindicato de Trabajadores municipales. todos fueron recibidos por representantes del ejecutivo municipal.

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El Corte perfecto, ofertas en Chacabuco

Este fue el acuerdo:

Un incremento salarial remunerativo para el mes de octubre de 2026 del 4% calculado sobre el salario básico del mes de julio de 2026.-

Un Bono No remunerativo de $100.000,00 a pagarse en el sueldo correspondiente al mes de octubre 2026. El que se abonará entre el 16 y 20 de octubre de 2026.-

Un incremento salarial remunerativo para el mes de noviembre de 2026 del 3,5% calculado sobre el salario básico del mes de octubre de 2026.-

Un incremento salarial no remunerativo para el mes de enero de 2027 del 3,5% calculado sobre el salario básico del mes de noviembre de 2026.-

Un Bono No remunerativo de $ 50.000,00 a pagarse en el sueldo correspondiente al mes de enero de 2027. El que se abonará entre el 18 y 22 de enero de 2027.-

Un incremento salarial no remunerativo para el mes de febrero de 2027 del 3,5% calculado sobre el salario básico del mes de noviembre de 2026.-

Un Bono No remunerativo de $ 50.000,00 a pagarse en el sueldo correspondiente al mes de marzo de 2027. El que se abonará entre el 15 y 19 de marzo de 2027.-

Es decisión del Departamento Ejecutivo que los incrementos salariales no remunerativos previstos en los meses de enero y febrero de 2027 no serán percibidos por el personal perteneciente a la planta superior, como así tampoco los bonos no remunerativos establecidos en el presente.-

La suma no remunerativa del 3,5 % otorgada en el mes de enero de 2027 -conforme a lo establecido en el punto 4 del presente- será incorporada como incremento salarial de carácter remunerativo en el mes de marzo de 2027 y será calculado sobre el mes de noviembre de 2026.-

Respecto a la incorporación como suma remunerativa en mes de abril de 2027 de la suma no remunerativa del 3,5 % otorgada en el mes de febrero de 2027. Ello quedará condicionado a los recursos e ingresos propios y en especial coparticipables del municipio.-

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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