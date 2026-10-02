"Feliz día del Recolector de Residuos para todos los compañeros de Chacabuco"

Nota pedida por el Día Nacional.
Detrás de cada calle limpia hay un recolector que empieza su jornada cuando otros todavía descansan. Nuestro trabajo no se ve hasta que falta. ¡Orgullo de ser recolector!
Volver a Chacabuquero.
Son 17 años de trabajo, esfuerzo, compromiso y compañerismo. Hacemos cada día una ciudad más limpia; ser recolector es mucho más que recoger residuos, es cuidar nuestra ciudad y a nuestra gente.
A todos los que salen a cumplir con su tarea, gracias por el esfuerzo y el compromiso. Pasan la madrugada, la tarde, la noche, el frío, la lluvia y las complicaciones con los vehículos. Pasan compañeros: algunos quedan, otros se van y otros son nuevos, pero de cada uno me llevo muchos recuerdos.
Hoy puedo decir: ¡feliz día del recolector para todos! Gracias por cada momento juntos. ¡Feliz día!
Firma: Cristian
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