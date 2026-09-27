Video: Incidente en un barrio de Chacabuco

Jóvenes.
Este domingo se registró un incidente en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Unos jóvenes se estaban llevando un caballo ajeno. Un vecino los vio y les gritó para que dejaran el animal. Fue así como uno de los jóvenes que estaba montando el equino de bajó y junto al grupo que lo acompañaba se marchó. Hubo un cruce de palabras con el vecino. En el video se puede ver parte de lo ocurrido. Sucedió en Córdoba y Doctor Fernández.
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