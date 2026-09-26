Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 26 de septiembre de 2026

Nuevo sacerdote con lazos con Chacabuco en otra provincia

Santuario del Cura Brochero.

Hoy fue ordenado sacerdote Pablo Andrés Lasala en el Santuario del Cura Brochero. El nuevo presbítero, hijo del chacabuquense Ángel Lasala, reside desde hace unos años en Córdoba.



Volver a Chacabuquero.

 Familiares de Chacabuco viajaron a la provincia mediterránea para acompañarlo en la sagrada ceremonia. El padre Pablo celebrará su primera misa este sábado a las 19:00 en la Capilla Nuestra Señora de Fátima, en Arroyo de los Patos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Video: Así robaron una moto en pocos segundos en Chacabuco 

- Necrológica III

- Necrológica II

- Necrológicas I

- Muchos autos retenidos por alcoholemia positiva en Chacabuco

- Motociclistas accidentados en la ruta 7 a la altura de Chacabuco

- Tremendo choque en la madrugada

- Otra vez un camión dio la nota en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Daños en una vivienda - Niño lesionado

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la ruta 30 en Chacabuco

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Nuevo vehículo para una fuerza policial de Chacabuco 

- Accidente en un cruce de Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Se realiza un operativo aéreo de transplante de órganos en la zona 

- Algunos datos sobre Juana, la Popstar de Chacabuco 

- Balearon a un policía en una ciudad vecina a Chacabuco

- Necrológicas I del viernes

- Hasta el de las casitas terminó intimado en Chacabuco

- Necrológicas I del jueves




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)