Nuevo sacerdote con lazos con Chacabuco en otra provincia

Santuario del Cura Brochero.
Hoy fue ordenado sacerdote Pablo Andrés Lasala en el Santuario del Cura Brochero. El nuevo presbítero, hijo del chacabuquense Ángel Lasala, reside desde hace unos años en Córdoba.
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Familiares de Chacabuco viajaron a la provincia mediterránea para acompañarlo en la sagrada ceremonia. El padre Pablo celebrará su primera misa este sábado a las 19:00 en la Capilla Nuestra Señora de Fátima, en Arroyo de los Patos.
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