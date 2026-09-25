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viernes, 25 de septiembre de 2026

Accidente en la ruta 30 en Chacabuco

 


Esta noche.

Un vehículo chocó con un caballo esta noche en la ruta 30 camino a Chivilcoy.



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Ocurrió a la altura del Circuito Los Sauces. Se pidió una ambulancia. Dos mujeres de 60 y 68 años fueron trasladadas al Hospital. Serían de Chivilcoy. El equino murió.

Fotos enviadas por un vecino de la zona.

Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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