Accidente en la ruta 30 en Chacabuco

Esta noche.
Un vehículo chocó con un caballo esta noche en la ruta 30 camino a Chivilcoy.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió a la altura del Circuito Los Sauces. Se pidió una ambulancia. Dos mujeres de 60 y 68 años fueron trasladadas al Hospital. Serían de Chivilcoy. El equino murió.
Fotos enviadas por un vecino de la zona.
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