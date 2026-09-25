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viernes, 25 de septiembre de 2026

Nuevo vehículo para una fuerza policial de Chacabuco

Modelo.

El Grupo de Apoyo Departamental de Chacabuco incorporó un nuevo vehículo 



Volver a Chacabuquero.

Según la IA de Google la camioneta de la imagen es una RAM 1500 (de cuarta generación, producida aproximadamente entre 2009 y 2018 / versión Classic). Cuenta con una preparación y equipamiento especial (como la defensa frontal / mataperros) pertenecientes a las fuerzas policiales del GAD (Grupo de Apoyo Departamental). 

La Municipalidad de Chacabuco informó que de esta manera el GAD tiene 2 patrulleros y se está gestionando la llegada de un tercero. Esta fuerza asiste a la Policía en distintas circunstancias como operativos y allanamientos. No obstante, tambien patrulla las calles e interviene en hechos fortuitos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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