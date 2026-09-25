Nuevo vehículo para una fuerza policial de Chacabuco

Modelo.
El Grupo de Apoyo Departamental de Chacabuco incorporó un nuevo vehículo
Volver a Chacabuquero.
Según la IA de Google la camioneta de la imagen es una RAM 1500 (de cuarta generación, producida aproximadamente entre 2009 y 2018 / versión Classic). Cuenta con una preparación y equipamiento especial (como la defensa frontal / mataperros) pertenecientes a las fuerzas policiales del GAD (Grupo de Apoyo Departamental).
La Municipalidad de Chacabuco informó que de esta manera el GAD tiene 2 patrulleros y se está gestionando la llegada de un tercero. Esta fuerza asiste a la Policía en distintas circunstancias como operativos y allanamientos. No obstante, tambien patrulla las calles e interviene en hechos fortuitos.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Accidente en un cruce de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Se realiza un operativo aéreo de transplante de órganos en la zona
- Algunos datos sobre Juana, la Popstar de Chacabuco
- Balearon a un policía en una ciudad vecina a Chacabuco
- Hasta el de las casitas terminó intimado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Comerciantes de Chacabuco en alerta por algo que ocurrió en un negocio
- Entregaron lotes de "Chacabuco para Todos II"
- Campaña por un joven de Chacabuco que sufre un problema de salud
- Condenado detenido en Chacabuco
- Bomberos: incendio en Chacabuco
- Desembarca la Primavera pero hay nubes de tormenta en el horizonte de Chacabuco
- Videos de los daños e incidentes en el acceso a Chacabuco
- La ganadora de la rifa de Aprid Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Lo encontraron en la ciclovía sin nada y otras infracciones en Chacabuco
- Video: Así fue el violento accidente de Chacabuco
- Una persona hospitalizada en Chacabuco tras una violenta situación
No hay comentarios:
Publicar un comentario