Entregaron lotes de "Chacabuco para Todos II"

Esta tarde.
Beneficiarios del plan "Chacabuco para Todos II" recibieron esta tarde los lotes por los cuales están pagando.
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El acto se llevó a cabo en tierras que conformaron la quinta 305, en Mateo Muro entre Mateo Barón y Coronel Melián. Los vecinos que residirán en el lugar fueron convocados por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.
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