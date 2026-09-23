Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 23 de septiembre de 2026

Más datos del accidente con dos personas asistidas en Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

Una moto Yamaha XTZ chocó con un contenedor de residuos. Una mujer de apellido Eliceiry de 34 años y una  menor de edad de 7 años que iban en el rodado cayeron al pavimento. Fueron trasladadas al Hospitzal municipal en ambulancia. No sufrieron lesiones de gravedad. Ocurrió en inmediaciones de Villegas y Andrés de Vera.

Brian Sosa, Electricidad del Automotor


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Detenido por privar de la libertad y agredir a un anciano en Chacabuco

- Más datos: Asistieron a una persona que corría herida por Chacabuco

- Violento choque con lesionados en Chacabuco

- Novedad en el manejo de la información de las emergencias en Chacabuco

- Choque con una persona hospitalizada en Chacabuco

- Detenidos por "sex torsión" cerca de Chacabuco

- Incidentes en un barrio de Chacabuco en varias oportunidades

- Necrológica I del miércoles

- Policiales: Joven trasladada a la Comisaría - Daños - Sancionados

Todavía se habla de esto:

- Incendio en una vivienda de Chacabuco 

- Encendieron luminarias cerca de la entrada de Chacabuco 

- Trago: Es de Chacabuco y se consagró como campeón binacional

- Sancionados por lo que tiraron en Chacabuco

- Dieron con el paradero de un vecino de Chacabuco

- Esta lesión puede se síntoma de una complicada enfermedad

- Comenzó una obra de pavimentación en Chacabuco 

- Reciben la primavera con feria, talleres y un recital en Chacabuco

- Mantenimiento en distintos puntos de Chacabuco

- Necrológica II

- Necrológica I

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- ¿Hay que hacer más anchas las ciclovías en Chacabuco?





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)