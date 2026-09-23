Más datos del accidente con dos personas asistidas en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto Yamaha XTZ chocó con un contenedor de residuos. Una mujer de apellido Eliceiry de 34 años y una menor de edad de 7 años que iban en el rodado cayeron al pavimento. Fueron trasladadas al Hospitzal municipal en ambulancia. No sufrieron lesiones de gravedad. Ocurrió en inmediaciones de Villegas y Andrés de Vera.
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