Sancionados por lo que tiraron en Chacabuco

Operativo.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que rn el marco de las tareas de control y mantenimiento del orden en la vía pública, se dispuso un móvil de Tránsito afectado exclusivamente a realizar recorridos preventivos por distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de detectar y verificar situaciones que afecten la limpieza, el orden y las condiciones de transitabilidad del espacio público.
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Durante el recorrido se efectuaron controles sobre vehículos en presunto estado de abandono en la vía pública, veredas sucias o deterioradas, terrenos en estado de abandono y espacios con presencia de malezas, entre otros.
Como resultado de los controles realizados, se procedió al labrado de las siguientes actas de intimación: 1 intimación por ocupación indebida de la vía pública; 1 intimación por vehículo en estado de abandono; 1 intimación por terreno en estado de abandono.
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